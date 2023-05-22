Yunanistan'da hükümeti kurma görevi Başbakan Miçotakis'e verildi

Sakelaropulu, makamında kabul ettiği Başbakan Miçotakis'e Anayasa'nın 37'nci maddesinin 2'nci paragrafı gereğince hükümet kurma görevini verdi.

Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan mesajın net olduğunu belirterek "Mevcut meclisten bir hükümet oluşturma niyetinin gerçekte mümkün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bir koalisyon hükümetinin kurulmasının imkansız olduğunu düşündüğünü belirten Miçotakis, "Hükümet kurma görevini bu akşam size iade etmeye niyetliyim ki hükümet kurulmasının imkansız olduğu yönündeki öngörümün doğru çıkması halinde, en hızlı şekilde, muhtemelen 25 Haziran'da sandığa gidebilelim.” diye konuştu.

Seçimde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu

Yunanistan'da dün yapılan genel seçimlerinde mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) 20 puan fark attı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi oldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oyla 26 sandalye kazanırken, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oyla 16 sandalye kazandı.

Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 olurken, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için parlamentoda gerekli olan 151 sandalye sayısına ulaşamadı.

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.