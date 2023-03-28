Yunanistan'da muhafazakar hükümetin dört yıllık görev süresi Temmuz ayında sona eriyor.

Miçotakis televizyondan yayınlanan bir kabine toplantısında, "Ülke ve vatandaşlarının net ufuklara ihtiyacı var. Başından beri taahhüt ettiğim gibi, ulusal seçimler dört yıllık dönemin sonunda yapılacak." dedi.

Kamuoyu yoklamaları Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin ana muhalefet olan solcu Syriza partisine karşı önde olduğunu gösterirken, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüne yol açan ve kamuoyunda öfke uyandıran bir demiryolu felaketinin ardından aradaki fark daraldı.

21 Mayıs'ta yapılacak seçim, yeni tanıtılan bir nisbi temsil sistemi altında yapılacak.

Başbakan, bu sistemin bir partinin net bir çoğunluk elde etmesini zorlaştırarak "en geç Temmuz başında" yapılacak ikinci bir ikinci tur için zemin hazırladığını söyledi.