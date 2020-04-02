Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'da El. Venizelos kruvaziyeri karantinaya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan’ın Pire Limanı’nda, El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.
34’ü mürettebat, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye-İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.
Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 Yunanistan el venizelosSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 15:31
Sıradaki Haber
AB’nin 13 ülkesinden ortak koronavirüs açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz