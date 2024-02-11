Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 18:20

Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürüyor

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında yol kapatma eylemi yaptı.

Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ülke genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren Yunan çiftçiler, son günlerde yol kapatma eylemleri yapmaya başladı.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bugün Nea Mudanya yolunu kapatan çiftçilere, hayvan besicileri de destek verdi.

Çiftçiler, 9 Şubat Cuma günü Kuzey Makedonya sınırında da yol kapatma eylemi yapmış, sınırı tırlarla kapatmıştı.

Eylem sırasında tırlar sınıra yakın noktalarda uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alım desteği gibi taleplerde bulunuyor.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Avrupa'nın ünlü sanat festivallerinde sanatçılar İsrail'e tepki gösterdi
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidecek
19:01
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Çalışmalar sürüyor
18:55
Elektrikli battaniye evi yaktı
18:54
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
18:35
Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ