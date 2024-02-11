Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürüyor

Ülke genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren Yunan çiftçiler, son günlerde yol kapatma eylemleri yapmaya başladı.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bugün Nea Mudanya yolunu kapatan çiftçilere, hayvan besicileri de destek verdi.

Çiftçiler, 9 Şubat Cuma günü Kuzey Makedonya sınırında da yol kapatma eylemi yapmış, sınırı tırlarla kapatmıştı.

Eylem sırasında tırlar sınıra yakın noktalarda uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alım desteği gibi taleplerde bulunuyor.