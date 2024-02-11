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Dünya
AA 11.02.2024 18:13

İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilerin evlerini yıkan İsrail güçleri, tarım alanlarına da zarar verdi.

İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA, Filistinli Ahmed Mahmud Hamamda ailesine ait evlerin, su kuyusunun ve koyun ağıllarının İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktardı.

Habere göre, ailenin evine İsrail güçleri iki ay önce de saldırıda bulundu ve aile üyeleri tehdit edildi.

Filistinli Usame Muhamara da Mesafir Yatta'da İsrail güçlerinin ailesine ait eve baskın düzenleyerek içini tahrip ettiğini kaydetti.

Ayrıca, İsrail güçlerinin Mesafir Yatta bölgesindeki çoban ve koyunların mera ve otlaklara ulaşmasını engellediği bilgisine yer verildi.

İsrail’in Mesafir Yatta’daki tehcir politikası

İsrail ordusu, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi "918 No'lu Atış Alanı" adı altında askeri bölge ilan ederek 2 binden fazla Mesafir Yatta yerlisini çeşitli yollarla evlerinden kovmaya çalışıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yerli Filistinlilerin barındığı onlarca ev, yapı ve tarım tesisini yerle bir eden İsrail, imkanların son derece kısıtlı olduğu bu bölgeye elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin bile ulaştırılmasına engel oluyor.

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