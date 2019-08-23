Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarına yenileri eklendi.
İskeçe, Kavala ve Selanik'in dahil olduğu birçok şehirde yeni vakalar ortaya çıktı.
Son bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti.
Bu yıl ölenlerin sayısı 10'a çıkarken virüsten etkilenenlerin sayısı ise 96..
Virüs nedeniyle geçen yıl Yunanistan'da 316 vakadan 50'si hayatını kaybetmişti. Uzmanlar halkın paniğe sürüklenmemesi, ancak tedbirli olması konusunda uyarıyor.
Batı Nil virüsü sivrisineklerden insanlara bulaşıyor.
Sivrisinek sokmasının ardından ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açıyor.
Kaynak: TRT Haber