Dünya

Yunanistan'da Batı Nil virüsü can almaya devam ediyor

23 Ağustos 2019 Cuma 15:41 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 15:45

Yunanistan'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede bu yıl Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 96 kişinin de virüsten etkilendiği açıklandı.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarına yenileri eklendi. İskeçe, Kavala ve Selanik'in dahil olduğu birçok şehirde yeni vakalar ortaya çıktı. Son bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl ölenlerin sayısı 10'a çıkarken virüsten etkilenenlerin sayısı ise 96.. Virüs nedeniyle geçen yıl Yunanistan'da 316 vakadan 50'si hayatını kaybetmişti. Uzmanlar halkın paniğe sürüklenmemesi, ancak tedbirli olması konusunda uyarıyor. Batı Nil virüsü sivrisineklerden insanlara bulaşıyor. Sivrisinek sokmasının ardından ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açıyor. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Yunanistan batı nil virüs

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