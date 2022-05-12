Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da ABD üslerine ve savaşa karşı eylem yapıldı
[Fotoğraf:DepoPhotos]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan tarihi Akropolis Tapınağı'nda, ABD'nin Yunanistan'daki üslerine ve savaşa karşı eylem gerçekleştirdi.
Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) düzenlediği eylemde, protestocular Akropolis'te, "Savaşa hayır. Katılıma hayır. Ölüm üslerine hayır." yazılı pankart açtı.
KKE, Yunanistan Parlamentosunda bugün oylamaya sunulacak ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmanın öngördüğü üslere karşı çıkıyor.
Etiketler: ABD Yunanistan
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