Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Larisa kentinde saat 15.57'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Larissa kentinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Yunanistan
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