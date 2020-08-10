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Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Selanik kentinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 05.07'de gerçekleşen deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Etiketler: Yunanistan deprem AFADSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 05:36
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