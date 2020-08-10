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İsrail, Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait gözetleme noktasını roketlerle bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
Etiketler: Savaş uçakları israil hamas gazzeSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 03:19
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