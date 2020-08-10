Dünya genelinde virüs nedeniyle 730 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 5 milyon 151 bin 792 kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 165 bin 92'ye yükseldi.

Sudan'da COVID-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Sudan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 48 saatte 8 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

COVID-19 vaka sayısı 11 bin 956'ya yükselirken, salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 781 oldu.

COVID-19 tedavisi gören 6 bin 266 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 10 bin 408'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 559 bin 858'e yükselirken, bugüne kadar COVID-19 vakalarından 411 bin 147'si iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Gana'da COVID-19 vaka sayısı 41 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 413 bin 835 COVID-19 testin yapıldığı bildirildi

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 42 bin 3'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 215'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 38 bin 330'a ulaştığı ifade edildi.

Başkent Akra 20 bin 491, Ashanti 10 bin 251, Western 2 bin 801, Eastern 1923 ve Central 1721 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 50 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise hastalığı yendi.

Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 26 bini aştı

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 420 COVID-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 599 artarak 26 bin 436'ya ulaştığını kaydetti.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 420'ye yükseldiğini aktaran Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 12 bin 961 olduğunu ifade etti.

Kagwe, halka, sağlık bakanlığının COVID-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirlerinin uygulaması çağrısında buldu.

Ülkede artan COVID-19 vakalara rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerinin yeniden açılmasına izin verdi.