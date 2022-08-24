Yunanistan Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiris, 19 üyeli Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonunun kapalı oturumunda yapılan oylamada oy çokluğuyla EYP Başkanlığına seçildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 10 üyeyle temsil edildiği ilgili komisyonda yapılan oylamada, muhalefet partilerine mensup 9 milletvekili Demiris'in atanmasına karşı oy kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan 70 yaşındaki Demiris, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Dinleme skandalı

EYP'nin, ülkenin en büyük üçüncü partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Demiris'in selefi Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadesini kullanmıştı.