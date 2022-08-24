DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yazılı açıklamasında, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık sistemine dair son durumu değerlendirdi.

Savaşın başlamasından bu yana 6 ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, çatışmaların ülkedeki sağlık sistemini kötü etkilediğini fakat çabuk toparlanabilecek durumda olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, ülkedeki temel sağlık ihtiyaçlarını temin etmek üzere Ukrayna Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Hiçbir sistem, savaşın yoğunluğu altında ideal sağlık hizmetlerini veremez. Bu yüzden Rusya Federasyonu'na savaşı sonlandırma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık merkezlerine 473 saldırı yapıldı

DSÖ'nün şimdiye kadar Ukrayna'ya 1300 tondan fazla sağlık ekipmanı yollanmasına yardımcı olduğu bilgisini paylaşan Ghebreyesus, gönderilen ekipmanların acil ve travma halindeki hastaların tedavisine katkı sağladığının altını çizdi.

Ghebreyesus, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki sağlık merkezlerine 473 saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 98 kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, "Sağlık hizmetlerine saldırmak vicdansızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek 6 ay ağır geçebilir

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht ise yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin aksama tehlikesi altında olduğuna dikkati çekerek, "DSÖ, kışın yaklaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçları karşılayacak sağlık iş gücünün sağlanması için Ukraynalı yetkililerle birlikte çabalarını sürdürmektedir." bilgisini verdi.

Çatışmalardan ötürü Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sağlık hizmetlerinin halihazırda yetersiz hale geldiğini belirten Habicht, "Gelecek 6 ay, Ukrayna'daki sağlık sistemi için öncekinden daha ağır geçebilir." uyarısını yaptı.