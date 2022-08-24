Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan havalanan Rutherford, 5 ayda küçük bir uçakla dünyayı tek başına dolaştı.

Genç pilot, 23 Mart'ta başlayan yolculuğunda 5 kıtada 52 ülkeye ayak bastı; Guinness Dünya Rekorları gerekliliklerine uymak için ekvator çizgisini iki kez geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hava sahasından geçemeyen Rutherford, rotasını uzatmak durumunda kaldı.

Mark Rutherford'un 19 yaşındaki kız kardeşi Zara Rutherford da, 20 Ocak'ta tek başına uçakla dünya turu yapan en genç kadın pilot unvanının sahibi olmuştu.