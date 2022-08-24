Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Zelenskiy: Rusya'nın tren istasyonuna saldırısında en az 15 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği roketli saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
Zelenksiy, konuya ilişkin açıklamasında, tren istasyonun Donetsk'in 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bulunduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı, bir trene roketlerin isabet ettiği saldırıda 4 vagonun yandığını söyledi.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri Ukrayna
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