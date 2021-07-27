Yunanistan Kırlangıç Adası’nın sembolü haline gelen fokun zıpkınla öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Yunanlı yetkililer Yunanistan'ın Alonissos adası açıklarında zıpkın avcısının kurbanı olan çok sevilen Akdeniz foku Kostis’in katilinin peşine düştü.

2018'deki fırtınadan kurtarıldı

Bir balıkçı nesli tükenmek üzere olan foku 2018'deki bir fırtınadan kurtarmış adını Kostis koymuştu.

Sevimli fok Kostis kurtarıldıktan sonra Alonissos Ulusal Deniz Parkı ve Kuzey Sporades'e bırakılmıştı.

Kostis’in öldürülmesi ile ilgili bilgisi olan herkese polise başvurma çağrısı yapılıyor.

Sosyal medyadan da katilin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuluyor.

Soyları tehlikede

Nesli tükenmekte olan foklar Yunan yasalarına göre korunuyor.

Sayıları 700’den az olan Akdeniz foklarının neredeyse yarısı Yunanistan’da bulunuyor.

Akdeniz fokları artık tehlikede olarak kabul ediliyor. Ancak araştırmacılar hayatta kalmalarının çok zor olduğu konusunda uyarıyor.

