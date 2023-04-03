Yayın hayatına İstanbul'da düzenlenen törenle başlayan TRT Afrika, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Pentapostagma haber sitesi, TRT Afrika'yı hedef aldı.

"TRT Afrika ile Türkiye milyonlarca insana ulaşacak"

Sitede yer alan haberde TRT Afrika ile Türkiye'nin milyonlarca insana ulaşacağı belirtildi. Afrika kıtasında yeni müttefikler kazanacağı yazıldı.

"Ankara kendi sınırları dışındaki alanlara yayılıyor" ifadeleri yer alan haberde Türkiye'nin daha fazla insana ulaşmak için TRT Afrika'yı faaliyete geçirdiği yorumuna yer verildi.

Haberde Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine karşı Yunanistan'ın yeterli olup olmadığı irdelendi. Türkiye güçlü müttefikler kazanırken Yunanistan'ın etkili bir Afrika politikasının olmadığının altı çizildi.

"Yunanistan'ın 'şimdi ne olacak?' diye düşünmesi gerek"

TRT Afrika ile Türkiye'nin sesinin tüm Afrika'ya ulaşacağına dikkat çekildi.

Yunanistan'ın "şimdi ne olacak?" diye düşünmesi gerektiği vurgulandı.