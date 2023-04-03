Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.