Yunanistan 5 yıl aranın ardından istikşafi görüşmelerin 61’inci turu için Türkiye ile masaya oturdu. Bir yandan istikşafi görüşmeler sürerken Atina yönetimi bir yandan da silahlanmaya devam ediyor.

15 Ocak’ta Fransa'dan Rafale savaş uaklarının satın alınmasını öngören yasa tasarısının Yunan meclisinde onaylanmasının ardından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Fransız mevkidaşı Florence Parly ile 18 adet uçağın alımına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın Türkiye ile istikşafi görüşmelerin başladığı gün imzalanması dikkat çekti.

Anlaşma ile Atina, 6 adet yeni ve 12 adet modernize edilmiş Rafale uçağı satın alacak. Ayrıca, Yunanistan’a lojistik destek, yedek parça ve yer destek ekipmanı tedariğinin yanı sıra eğitim desteği de verilecek.

İlk teslimat temmuzda

Yunan Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis ilk teslimatın Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

Bütçeden silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artırıldı

Atina Yönetimi, 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitti. Yaklaşık 5,5 milyar euroluk 2021 savunma bütçesinin, 2,5 milyar euroluk kısmının silahlanmaya harcanacağı açıklandı.