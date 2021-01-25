Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan, Şamahı'daki yanardağ faaliyete geçti
Azerbaycan'ın Şamahı şehrindeki yanardağ 3 yıl sonra faaliyete geçti; bazı tarım arazileri ve evler zarar gördü.
Yanardağdan püsküren lavlar, 60 metre yüksekliğe ulaştı.
2 hektar araziye yayılan lavlar havadan da görüntülendi.
Görgü tanıklarına göre, püskürme öncesi arazide güçlü bir uğultu duyuldu.
3 evin duvarında çatlaklar ve birçok ekili arazide zarar oluştu.
Yanardağın faaliyetiyle bölgede tektonik çatlaklar da meydana geldi.
Etiketler: Azerbaycan
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