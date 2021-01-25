Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillere yönelik tehlikeli bir eylem olarak değerlendirilen saldırı girişiminin, tüm uluslararası norm ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, sebebi ne olursa olsun şiddet, suç ve sabotaj eylemlerini kabul etmeme konusunda Doha'nın değişmez ve kararlı tutumu yinelendi.

Husiler suçlamaları kabul etmedi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Ocak'ta Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Suudi basınında söz konusu saldırının Husiler tarafından düzenlendiğine ilişkin haberler yer alırken, Husiler ise suçlamaları kabul etmemişti.

