Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'dan Suudi Arabistan'a saldırı girişimine kınama
Katar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan saldırı girişimini kınayarak, saldırının “Tüm uluslararası norm ve yasalara aykırı” olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillere yönelik tehlikeli bir eylem olarak değerlendirilen saldırı girişiminin, tüm uluslararası norm ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, sebebi ne olursa olsun şiddet, suç ve sabotaj eylemlerini kabul etmeme konusunda Doha'nın değişmez ve kararlı tutumu yinelendi.
Husiler suçlamaları kabul etmedi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Ocak'ta Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Suudi basınında söz konusu saldırının Husiler tarafından düzenlendiğine ilişkin haberler yer alırken, Husiler ise suçlamaları kabul etmemişti.
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