Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalışla 30.905,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 3.851,59 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.685,82 puandan işlem görmeye başladı.
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