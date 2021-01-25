Almanya'da karantina altına alınan hastanede vakalar tırmanışta. İngiltere kökenli mutasyonlu virüs vakasının 50'ye çıktığı Berlin'deki hastanede yaklaşık bin 700 kişi karantina altına alındı. Enfekte olmayan personelse hastane tarafından özel araıçlarla hastaneye getiriliyor ya da evlerine gönderiliyor.

İngiltere

İngiltere'de ülkenin yüzde 9'u ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Ülkede Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs mutasyonu bulunan 77 vaka belirlendi. İngiltere'deki kısıtlamalar 15 Şubat'ta gözden geçirilecek. Okulların nisana kadar kapalı kalması gündemde.

İtalya

İtalya'nın Lombardiya bölgesinin 1 hafta yanlışlıkla "kırmızı bölge" ilan edildiği anlaşıldı. Yanlışlık düzeltildi ancak işletmeler, alınan tedbirler yüzünden yaşadıkları maddi kayıp için dava açmaya hazırlanıyor.

Fransa

Fransız Pasteur Enstitüsü, ABD'li ilaç şirketi Merck ile ortak yürüttüğü koronavirüs aşı geliştirme çalışmasına son verdiğini duyurdu. Çalışmalara birinci fazın ardından yetersiz bağışıklık tepkisi görülmesi nedeniyle son verildiği belirtildi.

Avrupa Birliği, ilaç şirketi Astra-Zeneca'dan şikayetçi. Nedeni ise aşı tedarikinin zamanında gerçekleşmeyeceği endişesi. Avrupa Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, aşı dağıtımının hızlandırılması konusunda şirkete yükleneceklerini söyledi.

Firma, şikayetler üzerine açıklama yaptı. Bir üretim tesisinde düşen verimin Avrupa'da ilk teslimatta aksamalara yol açtığı belirtildi. Şubat ve martta birlik üyesi ülkelere 10 milyonlarca doz aşı gönderileceği aktarıldı.