Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan silahlanma payını 5 kat artırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti.
Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi.
Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartıldı.
Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.
Etiketler: Yunanistan
Son Haberler
- 00:17
- 00:01
- 23:43
- 23:18
- 23:34
Sıradaki Haber
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 314 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz