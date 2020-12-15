Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burundi'de 600 bin çocuğa kızamık aşısı yapılacak
[Fotoğraf: AFP]
Burundi'de hükümet 600 bin çocuğa ücretsiz olarak kızamık aşısı yapılmasını hedefliyor.
Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, 16-19 Aralık'ta 6-59 ay yaş grubundaki yaklaşık 600 bin çocuğun kızamık aşılamasının ücretsiz gerçekleştirileceğini açıkladı.
Aşılama çalışmasına Cunkuza eyaletinden başlanacağını belirten Ndikumana, 14 farklı bölgede aşılama yapılacağını söyledi.
Çalışma kapsamında A vitamini dağıtımı da yapılacağı bilgisini veren Ndikumana, ölümcül kızamık hastalığının hızla yayıldığına dikkati çekti.
Ndikumana, aileleri, ücretsiz aşılama işlemlerine destek vermeye çağırdı.
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz