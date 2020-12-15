Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 21:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Yeni Zelanda'da bir helikopter sahile düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda meydana geldi.
Bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle sahile düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Sivil Havacılık Kurumu’nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı açıklandı.
Etiketler: Hava Yolu
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