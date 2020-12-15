Kaza, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda meydana geldi.

Bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle sahile düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Sivil Havacılık Kurumu’nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı açıklandı.