Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık
[Fotoğraf: Reuters]
Beyaz Saray, Trump'ın uygun zamanda koronavirüse karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Trump'ın COVID-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor" açıklamasını yaptı.
McEnany, Trump'ın yakın zamanda COVID-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.
Etiketler: Beyaz Saray Donald Trump
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