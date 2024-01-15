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Dünya
TRT Haber 15.01.2024 08:50

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye atılımlar yaptı, biz geriye doğru adımlar attık

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği röportajda, ülkesini Türkiye ile kıyasladı. Havacılıkta Türkiye’nin, Yunanistan’dan çok daha önde olduğunu belirtti. “Türkiye atılımlar yaptı, biz ise geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye atılımlar yaptı, biz geriye doğru adımlar attık
[Fotograf: AA]

1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, bizse geriye doğru adımlar attık."

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, bu sözlere yer verdi.

Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlara atıfta bulundu.

Türkiye’nin atılımlarını anlatıp Yunanistan’ın geriye doğru gittiğini söyledi.

Yunan Savunma Bakanı, ülkesinin havacılık ve savunma sanayinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizdi. "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim" diye konuştu.

Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi. Meseleyi Türkiye ile rekabet olarak görmediğini ancak mevcut durumun da kabul edilebilir olmadığını sözlerine ekledi.

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