Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı açılışında konuştu.

Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Başbakan Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu anımsatarak bu sayının yakın zamanda 24'e çıkacağını kaydetti.

İlk teslimat temmuzda yapıldı

Bu yıl ocak ayında Yunanistan, Fransa ile Rafale savaş uçaklarının alımı için anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma Atina’nın 6 yeni ve 12 de modernize edilmiş Rafale satın almasını öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde Yunanistan’a ilk uçak teslimatı temmuz ayında yapıldı.

Paris ile Atina arasındaki anlaşma, Yunanistan’a yedek parça, lojistik ve yer destek ekipmanı tedarikinin yanı sıra eğitim verilmesini de içeriyor.