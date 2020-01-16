Parlamentodan yapılan açıklamada, 22 Ocak'taki ilk turda sonuç sağlanamaması durumunda, 2'nci tur seçimlerin 5 gün sonra düzenleneceği belirtildi.

Yunanistan’da kısa süre önce değişiklik yapılan anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimlerin ilk turunda adayların en az 200 oy alması gerekiyor.

Yine 200 oy aranacak 2'nci tur oylamada da sonuç sağlanamazsa 3'üncü turda 180, 3'üncü tur oylamada sonuç alınamazsa 4'üncü turda 151 oyu alan aday cumhurbaşkanı ilan edilecek.

Bu da olmazsa, 11 Şubat’ta yapılacak beşinci ve son turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, dün hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu olduğunu açıklamıştı.

Muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı.

Kaynak: AA