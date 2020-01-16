Kimi zaman bir heykelcik, kimi zaman unutulmuş bir yerleşim alanı buldular. Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan doğalgaz boru hattı TANAP'ın kazı çalışması sırasında birçok tarihi keşfe de imza atıldı.

20 ili kapsayan kazı çalışmalarında 106 arkeolojik alan keşfedildi

20 ildeki hat inşasında bugüne kadar 106 arkeolojik alan keşfedildi. 5 yıl süren 25 kurtarma kazısından bin 200 eser çıkarıldı. Eserler müzelerde koruma altına alındı.

Bandırma Müze Müdürü İlhame Öztürk:

"TANAP'ın kültürel mirasa verdiği önemden dolayı iki yerde güzergah değişikliği yapıldı, başka bir alanda doğal gaz boruları döşenmeye başlandı. Kurtarma kazıları gerçekleştirildi, mezarlar kazıldı. Milattan önce 3. yüzyılın erken ve geç Roma dönemi ve 10. yüzyıla kadar bir tarihsel süreci kapsayan eserler keşfedildi."

Balıkesir'de bulunan eserler Bandırma Müzesi'nde sergileniyor

TANAP kazılarında Balıkesir’in Manyas ve Gönen ilçelerinde ortaya çıkarılan tarihi eserlerden 247’si Bandırma Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Bunlar arasında literatürde yayınlanmış örnekleri bulunmayan önemli tarihi eserler de yer alıyor.

Bandırma Müze Müdürü İlhame Öztürk:

"Örneğin deniz tarağından yapılmış ve kadın mezarlarına konulmuş bir adet kutu bulundu. Antik dönemlerde daha çok bu kutuların içerisine kozmetik eşyalar veya süs objeleri konulabiliyor."

TANAP hattının inşaasında bulunarak Türkiye'nin kültür envanterine kazandırılan tarihi alanlarda arkeologların kazıları sürüyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Volkan Balamir