Ankara-Roma hattındaki karşılıklı yakınlaşma sinyalleri, Atina'yı ikinci plana attı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Temmuzda ikili zirve için Ankara'da olacağım." açıklaması sonrası, Roma'dan somut bir adım daha geldi.

22 Haziran'da Türkiye'nin de katılacağı Roma'daki zirvenin davetli listesinde, Yunanistan'a yer verilmedi.

Türkiye, Mısır, İngiltere ve ABD

Konu, İtalyan basınında da gündem oldu.

Gelişmeyi diplomatik kaynaklara dayandıran Nove News Haber Ajansı'na göre; İtalya, Libya'daki krize çözüm bulmak için teknik bir masa kuracak.

Türkiye, Mısır, İngiltere ve ABD de oluşumda yer alacak.

22 Haziran'daki zirvede bunun için ilk somut girişimde bulunulacak.

"İtalya Atina'yı dışladı"

Yunanistan basını, Atina'nın süreç dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Pentapostagma haber sitesinde, Yunanistan'ın doğrudan bölge ülkesi olduğu ve Libya ile çeşitli ilişkilerinin bulunduğu ifade edildi.

Ancak buna rağmen İtalyan hükümetinin Atina'yı dışladığı yorumu yapıldı.

2020'de Almanya da ben bir tutum sergiledi

Haberde, geçtiğimiz gün Trablus'taki inşaat fuarına, Türkiye ve İtalya dahil pek çok ülkenin katıldığına dikkat çekilirken, "Yunanistan bu fuarda da yoktu. Yunanistan bu gelişmelerde çok geri kalmış görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Benzer bir tutumun 2020 yılında Almanya tarafından da yapıldığı, Libya konulu Berlin Sürecine Atina'nın davet edilmediği hatırlatıldı.