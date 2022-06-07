İngiltere'deki geleneksel peynir yuvarlama yarışması 2 yılın ardından düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Coopers tepesinde önce peynir, arkasından da onlarca kişi yuvarlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan etkinlikte kadınlar ayrı, erkekler ayrı yarıştı.

Yaralananlar oldu

4 kiloluk Gloucester peyniri dik yamaçtan bırakıldı, yarışmaya katılanlar da peynirin ardından kendilerini aşağı yuvarladı.

Yarışma sırasında yararlananlar oldu.

[2019 yılındaki yarışmadan bir görüntü. | Fotoğraf: AP]

Erkeklerin şampiyonunun 23'üncü birinciliği

Erkekler yarışını Chris Anderson kazandı. Bu, yıllardır yarışmaya katılan Anderson'ın 23'üncü birinciliği oldu.

Ancak bu birincilikler Anderson'a kırık bir bilek, çürük bir böbrek ve beyin sarsıntısına mal oldu. Anderson, bundan sonra bir daha yarışmama kararı aldı.

Kazananların ödülleri yakaladıkları peynir

Yaklaşık 600 yıldır sürdürülen geleneğe yurt dışından da ilgi vardı.

Kadınlar yarışını Amerikalı bir genç kazandı. Sarp tepeden yuvarlanırken genç kadının yüzünde çizikler oluştu. Buna rağmen kameralara gülümseyerek poz verdi.

Kazananların ödülleri ise yakaladıkları peynir oldu.