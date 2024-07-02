Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian 02.07.2024 08:08

Yunanistan, büyüme odaklı altı günlük çalışma haftasını tanıttı

Yunanistan, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla altı günlük bir çalışma haftasını tanıttı. Yeni yasa, haftada altı gün çalışmayı zorunlu kılarak iş gücünün verimliliğini artırmayı ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı hedefliyor.

Yunanistan, büyüme odaklı altı günlük çalışma haftasını tanıttı
[Fotograf: AFP]

Yunan hükümeti, bu reformun, ülkenin pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecini hızlandıracağını ve işsizlik oranlarını düşüreceğini belirtti.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Maria Pappas, "Bu reform, Yunan ekonomisinin rekabet gücünü artırmak ve iş gücü piyasasını canlandırmak için kritik bir adımdır. Çalışanlarımızın özverisi ve çalışkanlığı sayesinde, ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşıyacağız" dedi.

Yeni düzenlemeler, çalışanların haftada altı gün çalışmasını gerektirirken, günlük çalışma saatlerinin yasal sınırlar içinde kalacağını ve fazla mesai ücretlerinin ödeneceğini garanti ediyor.

Hükümet yetkilileri, bu adımın iş gücü piyasasında esnekliği artıracağını ve işletmelerin daha rekabetçi olmasını sağlayacağını savunuyor.

Ancak, bu yasa tasarısı, sendikalar ve çalışan hakları savunucuları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Eleştirmenler, altı günlük çalışma haftasının işçilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğini ve iş yükünün artmasına neden olacağını belirtiyor.

"Bu tasarı çalışanların refahını ve haklarını tehdit ediyor"

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), bu yasanın geri çekilmesi için protestolar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

GSEE Başkanı Yannis Panagopoulos, "Bu yasa tasarısı, çalışanların haklarını ve refahını ciddi şekilde tehdit ediyor. İşçilerin dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme hakları ellerinden alınıyor. Hükümetin bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi.

Yunanistan, yıllarca süren ekonomik kriz ve borç yükü nedeniyle zor bir dönemden geçmişti. Hükümet, yeni çalışma düzenlemeleri ile ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor. 

ETİKETLER
Yunanistan Ekonomik Kriz
Sıradaki Haber
JAXA, yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusu fırlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:22
Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar alan zarar gördü
09:17
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
09:04
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı
09:03
Sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi
09:10
KALKAN-25 operasyonlarında 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı
09:01
Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı
İsrail’in tahliye uyarısının ardından Gazze-Avrupa Hastanesi boşaltılıyor
İsrail’in tahliye uyarısının ardından Gazze-Avrupa Hastanesi boşaltılıyor
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ