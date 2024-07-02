Yunanistan, büyüme odaklı altı günlük çalışma haftasını tanıttı

Yunan hükümeti, bu reformun, ülkenin pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecini hızlandıracağını ve işsizlik oranlarını düşüreceğini belirtti.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Maria Pappas, "Bu reform, Yunan ekonomisinin rekabet gücünü artırmak ve iş gücü piyasasını canlandırmak için kritik bir adımdır. Çalışanlarımızın özverisi ve çalışkanlığı sayesinde, ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşıyacağız" dedi.

Yeni düzenlemeler, çalışanların haftada altı gün çalışmasını gerektirirken, günlük çalışma saatlerinin yasal sınırlar içinde kalacağını ve fazla mesai ücretlerinin ödeneceğini garanti ediyor.

Hükümet yetkilileri, bu adımın iş gücü piyasasında esnekliği artıracağını ve işletmelerin daha rekabetçi olmasını sağlayacağını savunuyor.

Ancak, bu yasa tasarısı, sendikalar ve çalışan hakları savunucuları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Eleştirmenler, altı günlük çalışma haftasının işçilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğini ve iş yükünün artmasına neden olacağını belirtiyor.

"Bu tasarı çalışanların refahını ve haklarını tehdit ediyor"

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), bu yasanın geri çekilmesi için protestolar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

GSEE Başkanı Yannis Panagopoulos, "Bu yasa tasarısı, çalışanların haklarını ve refahını ciddi şekilde tehdit ediyor. İşçilerin dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme hakları ellerinden alınıyor. Hükümetin bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi.

Yunanistan, yıllarca süren ekonomik kriz ve borç yükü nedeniyle zor bir dönemden geçmişti. Hükümet, yeni çalışma düzenlemeleri ile ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.