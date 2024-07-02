Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü

Meksika basınındaki habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Olayda taraflardan 19 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4'ünün Guatemalalı olduğu ortaya çıktı.

Eyalet Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı ve anlaşmazlığın sınır bölgelerindeki uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.