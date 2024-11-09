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Dünya
AA 09.11.2024 02:02

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'istikrar' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde istikrarın muhafaza edilmesinin halkların yararına olacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile ilişkilerde 'istikrar' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen AB gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye değinen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini ifade etti.

Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında yapılan görüşmeye de değinen Miçotakis, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ancak temel konularda hala bir uzlaşma zemini bulunmadığını belirtti.

Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için önemi üzerinde duran Miçotakis, Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yunanistan-ABD ilişkilerinin de yeni dönemde sağlam bir zeminde ilerlediğini kaydeden Miçotakis, bu ilişkinin stratejik bir derinliğe sahip olduğunu kaydetti.

Miçotakis ayrıca, bu ilişkinin ABD ile Yunanistan arasında imzalanan ve beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşması ile güvence altına alındığını ifade etti.

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