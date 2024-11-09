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Dünya
AA 09.11.2024 01:38

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 6 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 6 ölü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

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