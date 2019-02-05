Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Yunanistan Başbakanı Çipras, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanacak.

Çipras'ın, önce Fuat Oktay sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Bu görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantının ardından Yunanistan Başbakanı daha sonra İstanbul'a geçecek.

İstanbul'da Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek



Çipras, ziyaretinde bir ilke imza atacak. 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Okulun kilisesinde düzenlenecek dini ayine katılacak.

Daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

Çipras'ın ziyaretinden 'ticari ilişkilerin geliştirilmesi' bekleniyor

İş dünyası temsilcileri, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin, geçen yıl 4,2 milyar dolar olan ve bu yıl 2 katına çıkması öngörülen Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmine katkı sunmasını bekliyor.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 4,2 milyar dolar oldu. Bu rakam her ne kadar bir önceki yıla göre yüzde 20 daha fazla olsa da 2014'te ulaşılan 5,6 milyar doların gerisinde kaldı. Geçen yıl Yunanistan'a ihracat yüzde 26 artarak 2,1 milyar dolara çıkarken, ithalat da yüzde 15 artışla aynı seviyede yer aldı.

Yunanistan'ın ithalat profili incelendiğinde otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya, televizyon, sağlık ekipmanları, yenilenebilir enerji, tekstil ve konfeksiyon, deri, mobilya, otel ekipmanları, seramik ihracat potansiyeli olan başlıca sektörler arasında yer alıyor.

Ekonomi Bakan Vekili eşlik edecek

Yunanistan Başbakanı Çipras’a ziyaretinde daha önce ülkenin özelleştirme idaresinin başında bulunan Ekonomi Bakan Vekili Stergios Pitsiorlas eşlik edecek.

Ziyaret çerçevesinde TAP ve TANAP projeleriyle enerji alanındaki ikili iş birliğinin yanı sıra TürkAkım’ın uzatılmasına ilişkin görüşmeler gündemde olacak. Ayrıca, İzmir-Selanik gemi seferleri ile İstanbul-Selanik demiryolu hattı projesi de ilerleme kaydedilmesi beklenen alanlar içerisinde yer alıyor.

İkili ticarette ise gemicilik, otomobil ve motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar ve tekstil ise gelişme kaydetmesi öngörülen alanlar arasında yer alıyor. Öte yandan, Türk iş adamlarının Yunanistan’daki yatırımları arasında turizm ve hizmet sektörü önemli yer tutuyor.

Kaynak: DHA / AA