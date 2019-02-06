Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından ABD'nin tüm başkanları demokrasi yayma hedeflerinin birinci öncelik olduğunu söyledi.

1992'de Bill Clinton’ın başkanlık kampanyasının bir parçası olan bu söylem, Barack Obama ve Donald Trump tarafından da dile getirildi.

En son ABD'nin görevdeki başkanı Donald Trump, "Dostumuz olan Venezuela halkı için hedefimiz, onlara yardım etmek, özgürlüklerini yeniden kazandırmak, ülkelerini iyileştirmek ve demokrasilerini düzenlemeyi sağlamak" ifadelerini kullanarak, bu hedefte ne kadar kararlı olduklarını dünyaya duyurdu.

Ama olan bu muydu? ABD, demokrasiyi genişletti mi?

Askeri harcamalar yeniden yükselişe geçti

"Demokrasiyi yayma" hedefiyle adımlarını hızlandıran ABD’nin şu anda 70'den fazla ülkede yaklaşık 800 askeri üssü var. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yabancı ülkelerdeki toplam üs sayısı ise 30.

Ülkenin “terörle savaş” dediği sürece başlamasından bu yana, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra düşüşe geçen askeri harcamaları yeniden yükselmeye başladı.

Bugün ABD'de yılda 800 milyar dolardan fazla para, askeri harcamalara gidiyor.

Körfez Savaşı

George Bush’un başkanlığı boyunca ABD, Saddam Hüseyin’e karşı ilk Körfez Savaşı’nı başlattı. Savaş ve ardından gelen yaptırımlarla ilgili tahminlere göre yaklaşık yarım milyon sivil hayatını kaybetti.

Panama

ABD, Panama’da Cumhurbaşkanı Noriega’yı “ülkeyi özgürleştirme adına” devirdi ve müdahalesiyle 200 ile 500 arasında sivilin ölümüne yol açtı.

11 Eylül

Sonra 11 Eylül saldırısı geldi. ABD’nin “demokrasi” misyonu "teröre karşı verilen savaş"la birleştirildi.

Libya ve Yemen

ABD'nin Libya'ya müdahalesi, ülkenin başarısız bir devlet haline gelmesine katkıda bulundu. Hem Yemen’e doğrudan müdahaleleri hem de Suudi Arabistan’ı desteklemeleriyle ülke, yakın tarihin en büyük insani krizleriyle karşı karşıya kaldı.

Filistin

ABD aynı zamanda Filistin topraklarına yasa dışı yerleşimler inşa etmeye devam etmesine rağmen İsrail’i güçlü şekilde destekliyor. Gazze Şeridi'ne düşen bombalar, 2000'den bu yana yaklaşık 9 bin Filistinliyi öldürdü.

ABD’nin Afganistan, Pakistan, Somali ve Yemen’deki drone'ları, 300’ü çocuk olmak üzere en az bin sivilin hayatına mal oldu.

Afrika

2006 yılında, yurt dışında konuşlandırılan tüm ABD komandolarının sadece yüzde 1'i Afrika’daydı. 2016 yılına kadar bu sayı yüzde 17'den fazlaya yükseldi.

Bu, Orta Doğu’dan sonra Afrika’da da diğer bölgelere oranla daha fazla komando yerleştirildiği anlamına geliyordu. Medya bunu "gölge savaşları" olarak adlandırıldı.

ABD’nin yurt dışındaki demokrasiyi destekleme söylemine rağmen, kamuoyuna açıklanan ABD istihbarat belgeleri, CIA’in en az 7 darbeyi düzenlediğini ortaya koydu.

Kaynak: TRT World