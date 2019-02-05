Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Moskova şehir merkezinde, aralarında alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve bazı kamu kurumlarının da olduğu 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldı.

Elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından binalarda bulunan 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin araştırma yaptığı ifade edildi.

Elektronik postaların yabancı ülkelerin IP adreslerinden geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA