Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.
Yunanistan, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
Bir bakanlık yetkilisi, söz konusu Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun davranmadıklarını söyledi.
Etiketler: Rusya Yunanistan Ukrayna
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