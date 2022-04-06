İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin duvarına çarpan kişi yanan araçta hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri kaza sonucu çıkan yangına acil müdahalede bulundu, bölge trafiğe kapatıldı.

Romanya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kaza yapan araçtaki tek kişi olan Bogdan Draghici'nin Babaların Haklarını Koruma Derneğinin eski başkanı olduğu ve üvey kızına cinsel istismardan ceza aldığı belirtildi.