Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'ya sınırı olan komşu ülkeler başta olmak üzere 10'a yakın devlet, Kiev'le dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla ya da Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Ukrayna ordusunun 1 Nisan'da Buça kentini Ruslardan kurtarmasının ardından burada çok sayıda sivilin öldürüldüğünün ortaya çıkması, Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük ülkeleri de harekete geçirdi.

Batılı ülkeler Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçluyor

Buça'da sivillerin katledildiğini gösteren görüntülerin uluslararası basında yer alması dünya genelinde infiale yol açarken, bu olumsuz gelişme, son 5 günde Avrupa’da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının ciddi oranda artmasına neden oldu.

Savaşın başladığı tarihten 1 Nisan'a kadar 150 diplomat sınır dışı edilirken, Buça'daki sivil ölümleri sonrasında bu sayıya 182'den fazla Rus görevli eklendi. Böylelikle sınır dışı edilenlerin sayısı kısa sürede 330'u aştı.

Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlayan Batılı ülkeler, halihazırda uygulanan sert yaptırımlara yenilerini eklerken bir yandan da Rus diplomatları sınır dışı ederek Moskova'yı uluslararası arenada biraz daha yalnızlaştırmayı hedefliyor.

AB, bazı Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Rus diplomatları diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

İtalya, 30 Rus diplomatı sınırı dışı etti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusalgüvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." dedi.

Almanya’dan "40 Rus diplomata" sınır dışı

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Buça'dan gelen görüntüler sonrasında Rusya Büyükelçiliğinin önemli sayıda çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirtti.

Alman yetkililer resmi olarak bir sayı paylaşmazken ülke basını, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu yazdı.

Slovenya 33 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Slovenya, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak ülkede bulunan 33 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer AB ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

Fransa’dan 35 Rus diplomat

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eylemleri nedeniyle Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı bildirildi.

Bunun, AB’nin aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

İspanya’dan 25 Rus diplomat ve personele sınır dışı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça şehrinde sivilleri öldürmesine karşılık, "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle 25 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Albares, bu kararın İspanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini reddettiğinin bir göstergesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Danimarka'da 15 Rus diplomata sınır dışı kararı

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli 15 diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

İsveç 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğini belirten Linde, İsveç ve Avrupa Birliği olarak bunu sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Letonya

Savaşın başlamasıyla 3 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya'da Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 2 Rus konsolosluğunun kapatılması yönünde karar aldı, konsolosluk personelinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Daugavpils ve Liepaja'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu başkonsoloslukların diplomatik personeli Letonya'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bulgaristan

Daha önce 12 Rus diplomatı sınır dışı eden Bulgaristan, son gelişmenin ardından 1 Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti.

Polonya, 45 Rus diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna’dan en çok sığınmacının geldiği Polonya, diplomat statüsüne sahip 45 Rus’u casusluk gerekçesiyle sınır dışı ederek, bu süreçte en çok diplomatı sınır dışı eden ülke oldu.

Slovakya

Ukrayna ile sınırı olan bir başka komşu ülke Slovakya da 38 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne riayet etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı etti.

Belçika'dan 21 sınır dışı

21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Belçika'da Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Hollanda: 17 Rus diplomat sını dışı edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini bildirdi.

Çekya, Litvanya, Estonya, Kuzey Makedonya...

Çekya’da Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinde görevli 1 diplomat sınırı dışı edilirken Litvanya 4, Estonya ise 3 Rus diplomatı istenmen kişi ilan etti.

Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı edilirken, Karadağ ise Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.