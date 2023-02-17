Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter hesabından "Bir insani yardım gönderisi daha Patra Limanı'na ulaştı ve Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" paylaşımında bulundu.

Kaçanyotis, 50 ton insani yardım malzemesinin Batı Yunanistan ve Mora Yarımadası'ndaki belediyeler aracılığıyla toplandığını ifade etti.