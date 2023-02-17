Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunan halkından depremzedeler için 50 ton yardım malzemesi
[Fotograf: Reuters]
Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 50 ton insani yardım malzemesi yola çıkarıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter hesabından "Bir insani yardım gönderisi daha Patra Limanı'na ulaştı ve Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" paylaşımında bulundu.
Kaçanyotis, 50 ton insani yardım malzemesinin Batı Yunanistan ve Mora Yarımadası'ndaki belediyeler aracılığıyla toplandığını ifade etti.
Etiketler: Yunanistan Deprem
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