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Dünya
TRT Haber 21.03.2024 11:37

Yunan basınında bu kez gündem Türkiye'nin nükleer yatırımları

Türkiye’nin birçok alanda yaptığı yatırımlar ve stratejik gelişmeler Yunan kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye’nin nükleer yatırımlarını mercek altına aldı. Sinop ve Trakya’daki iki yeni nükleer santral projesine dikkat çekildi.

Yunan basınında bu kez gündem Türkiye'nin nükleer yatırımları

"Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor, projelerine de hızla devam ediyor"

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye’nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını bu ifadelerle anlattı.

Gazete, Türkiye’nin nükleer yatırımlarıyla ilgili geniş bir dosya haber hazırladı.

Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını mercek altına aldı. Haberde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk reaktörün bu yıl içinde devreye gireceği belirtildi.

Sinop ve Trakya’da yapılacak nükleer santraller için çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

Türkiye’nin aynı zamanda küçük modüler reaktörler için de planlar geliştirdiğine dikkat çekildi.

Bütün bu yatırımların, enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye’nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullandığının da altı çizildi. 

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