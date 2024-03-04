Yunan basını: Türkiye Afrika'da oyun değiştiriyor

"Türkiye şubat ayında dört önemli jeopolitik hamle yaptı. Bölgedeki oyun planlarını değiştirdi."

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ethnos Türkiye'nin bölgedeki gücünü her geçen gün artırdığını yazdı.

Ankara'nın hamlelerini mercek altına aldı.

Haberde "Dört kritik stratejiyle bölgede Türk damgası belirginleşiyor" denildi.

İHA-SİHA üssü

İlk hamle olarak Türkiye’nin KKTC Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssü sayıldı.

Üs sayesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi, Libya, Mısır hattını havadan kontrol edebileceği vurgulandı.

Bu durum, "çok yönlü bir değişimin habercisi" olarak yorumlandı.

KAAN

Milli muharip uçak KAAN ise haberde ikinci jeopolitik hamle olarak görüldü.

KAAN'ın kalkış ve inişi için yeni bir milli uçak gemisi hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.

İleriye dönük jeopolitik hamle adımlarından bahsedildi.

Afrika adımları

Yunan gazete, Türkiye'nin Afrika'daki açılımına da dikkati çekti.

Somali ve Cibuti ile imzalanan iş birliği anlaşmaları ise üçüncü ve dördüncü jeopolitik hamleler olarak değerlendirildi.



"Fransa’nın son dönemdeki bölgesel başarısızlığının yarattığı boşluğu Türkiye’nin doldurduğuna" dikkat çekildi.

"Haritaya baktığımızda, Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde sağlam bir varlık kazanmaya başladığı net olarak görülüyor" yorumu yapıldı.