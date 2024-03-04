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Dünya
AA 04.03.2024 13:09

SpaceX, Crew-8 misyonu astronotlarını taşıyan Falcon 9 roketini fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X, Crew-8 misyonu kapsamında uzayda 6 ay görev yapacak 3 astronot ve 1 kozmonotu taşıyan Falcon 9 roketini, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı.

SpaceX, Crew-8 misyonu astronotlarını taşıyan Falcon 9 roketini fırlattı

NASA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Falcon 9 roketinin fırlatışı, hava şartları nedeniyle bir gün ertelenmesinin ardından bugün 39A pistinden yapıldı.

Rus kozmonot Alexander Grebenkin ve NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ile Jeanette Epps'i altı aylık görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek roket Türkiye saati ile 06.53'te "başarıyla" fırlatıldı.

Crew-8 misyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "başarılı fırlatış" nedeniyle SpaceX'i tebrik ederek uzayda görev yapacak misyon ekibinin "insanlığa fayda sağlamak ve uzay araştırmalarının bu yeni çağını desteklemek" amacıyla istasyonda 200'den fazla deney yapacağını ifade etti.

Ekibin, ISS'de düşük yer çekimli ortamda, hücre zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan ve dokuları veya organları olumsuz etkileyen dejeneratif hastalıkları incelemek üzere insan organlarının kopyalarını üretmek de dahil çok sayıda araştırma ve deney yapmaları planlanıyor.

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