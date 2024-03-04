İsrail'in Filistinlileri tuttuğu "kafesler"

Filistinli esirlere hapishanelerinde zulmeden İsrail, yasa dışı bir uygulamaya daha imza attı.

İsrail polisinin Filistinli tutukluları kafeslerde tuttuğu ortaya çıktı.

Esirler burada insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanıyor.

İsrail'deki Haaretz Gazetesi skandal uygulamaya ilişkin delilleri paylaştı.

Bu fotoğraflar, Atarot'taki bir polis karakolunda çekildi.

Kafeslerde tutulan Filistinliler, 7 Ekim'den sonra İsrail'e giriş izinleri iptal edilerek gözaltına alınanlar.

Konu yargıya taşındı. Mahkeme kafes benzeri hücrelerin resmi cezaevi statüsüne sahip olmadığı yönünde karar verdi.

Koşulların insani olmadığına hükmetti. Ancak İsrail polisi bu karara da uymadı.

