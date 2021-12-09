Avrupa’da yaşayan vatandaşların 60 yıllık hikayesine vurgu yapan 46 saniyelik kamu spotunda vatandaşların; ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda kazandıkları başarılara ve bulundukları topluma yaptıkları katkılara dikkat çekiliyor.

60 yıllık süreç

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması kapsamında çok sayıda Türk vatandaşı Almanya’ya işçi olarak gitti.

Başlangıçta ‘‘gastarbeiter’’ yani misafir işçi olarak nitelendirilen Türk vatandaşları aradan geçen 60 yıllık süreçte Almanya toplumunun önemli unsurlarından biri oldu ve hayatın her alanında başarı hikayeleri yazarak Almanya’ya örnek katkılar sundu.

Bugün Almanya’da sayıları 3 buçuk milyona ulaşan Avrupalı Türkler, Almanya’da artık 4. nesile ulaşmış durumda.

YTB, Türk vatandaşlarının yanında yer alıyor

Asli görev alanlarından biri yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyonluk Türk diasporasına yönelik hizmet üretmek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da ‘‘Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye’’ şiarıyla eğitim, kültür, gençlik, hukuk, yaşam gibi birçok farklı alanda yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında yer alıyor.

YTB, gerçekleştirdiği çalışmalarla hem yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe ile olan bağlarının kopmamasını sağlıyor hem de Türk diasporasının Türkiye’deki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında çaba gösteriyor.

YTB tarafından hazırlanan 60. yıla özel kamu spotu filmine ilişkin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tavsiye kararı da verildi. Film, Üst Kurul’un internet sitesinde yer alan kamu spotları bölümünde yayınlanarak medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu.