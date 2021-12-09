Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 2 kişi gözaltına alındı
Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.
Bosna Hersek Savcılığı, Zvornik ve Rogatitsa şehirlerinde gözaltına alınan iki zanlının, Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekle itham edildiğini açıkladı.
Sorguya alınan zanlıların tutukluluk haline ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.
Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü.
Savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
Etiketler: Bosna Hersek
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